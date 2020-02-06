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ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca

ABD’nin Kansas kentinde yaşanan kovalamaca aksiyon fimlerini aratmadı. Takımlarının zaferini kutlamak isteyen iki kişi alkolün de etkisiyle kutlamaların yapılacağı geçit yoluna izinsiz girdi. Ardından kovalamaca başladı.

06.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:25ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kentinde yaşanan kovalamaca aksiyon filmlerini aratmadı. , Super Bowl'da şampiyon olan Kansas City Chiefs'in zaferini kutlayacağı geçit yoluna izinsiz giren ve aşırı hızla seyreden aracı durdurmak istedi. Aracın sürücüsünün dur ihtarına uymayarak, polisten kaçması üzerine kovalamaca başlamış oldu.

Kameralara saniye saniye yansıyan o anlarda, iki sivil polis aracı, söz konusu otomobile yavaşça çarparak yoldan çıkarmaya çalıştı. Sonunda ters dönen araç yolun kenarında polislerce sıkıştırıldı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Kansas, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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