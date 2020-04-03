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ABD'de tarım dışı istihdam 2010'dan bu yana ilk kez düştü

ABD'de tarım dışı istihdam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 701 bin azalarak Eylül 2010'dan bu yana ilk kez düşüş gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.

03.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:16
ABD'de tarım dışı istihdam 2010'dan bu yana ilk kez düştü
ABD'de tarım dışı istihdam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 701 bin azalarak Eylül 2010'dan bu yana ilk kez düşüş gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam martta 701 bin kişi azaldı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, 100 binlik azalış görülmesi yönündeydi.
Kovid-19 salgının etkileriyle beklentinin çok üzerinde bir düşüş gösteren tarım dışı istihdam verisi, Eylül 2010'dan bu yana ilk kez gerileme kaydetti.
Bu dönemde tarım dışı istihdamın azalmasında, yemek, sağlık hizmetleri ve sosyal destek, inşaat ile perakende ticaret sektörlerindeki işten çıkarmalar etkili oldu.
Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin şubat ve ocak ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, şubat ayında tarım dışı istihdam artışı 273 binden 275 bine yükseltilirken, ocak ayı verisi ise 273 binden 214 bine çekildi. Söz konusu revizyonlarla, son 2 aylık ortalama istihdam artışı, 245 bin olarak hesaplandı.
İşsizlik oranı beklentiyi aştı
ABD'deki işsizlik oranı ise martta 0,9 puan artarak yüzde 4,4'e yükseldi ve Ocak 1975'ten bu yana en yüksek aylık artış kaydedildi.
Beklentinin üzerinde bir seviyeye ulaşan işsizlik oranının bu ayda yüzde 3,8 olması öngörülüyordu.
Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı da 1,4 milyon artarak 7,1 milyona ulaştı. ABD'deki işsiz sayısının artmasında Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemler etkili oldu.
İş gücüne katılım oranı da martta 0,7 puan azalışla yüzde 62,7 'ye gerilerken, haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye düştü.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise martta yıllık yüzde 3,1 artarak 28,62 dolar oldu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ABD'de tarım dışı istihdam 2010'dan bu yana ilk kez düştü - Ekonomi

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