Haberler » Güncel » ABD'de tekne iskelesinde yangın - Haber

ABD'de tekne iskelesinde yangın

ABD'nin Alabama eyaletinde tekne iskelesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin olduğu, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

27.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:20ABD'de tekne iskelesinde yangın
ABD'nin Alabama eyaletinde tekne iskelesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin olduğu, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Scottsboro şehrindeki Jackson County Parkı'nda meydana gelen yangınla ilgili açıklama yapan Şefi Gene Necklaus, 35 teknenin tahrip olduğunu ve hasar gören teknelerin ev olarak kullanıldığı bilgisini paylaştı.
Yangında yaşamını yitirenlerin olduğunu belirten Necklaus, ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Necklaus, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 7 kişinin de kayıp olduğunu aktardı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:18  Kapadokya'da, Çinli turist sayısı düştü
17:17  Kazada yaralanan motosikletlinin kanında uyuşturucu tespit edildi
17:17  Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı
17:17  Sahiplendirme rekoru kırıldı
17:16  Erdoğan'ın ziyareti Cezayir basınında geniş yer buldu
27.01.2020 17:18:59