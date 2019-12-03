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ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu yayınladı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu yayınladı.

03.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:25ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu yayınladı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu yayınladı. Raporda, "Trump, makamını siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açılması için 'ya baskı yapmak için kullandı" ifadelerine yer verildi.

Çoğunluğu Demokratlardan oluşan ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının raporunu yayınladı. Raporda, "Trump, kişisel ve siyasi çıkarları için ABD başkanlığı makamını, siyasi rakibi Joe Biden'a soruşturma açılması için Ukrayna'ya baskı yapmak için kullandı" ifadeleri yer aldı. Raporda bir başka suçlama da Trump'ın azil soruşturması kapsamında tanıklara ifade vermeleri için gönderilen celpleri görmezden gelmelerini istemesi üzerine yöneltildi. Trump'ın azil soruşturmasını engellemekle suçlandığı raporda, "Başkan Trump ifade vermesi gereken tanıklara gözdağı vererek korkutma teşebbüsünde bulunmuştur. Bu, federal bir suçtur. ABD tarihinde hiçbir başkan, yetkililere Meclis'e ifade vermeme yönünde talimat vermedi" denildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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