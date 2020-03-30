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ABD'de tıbbi malzeme tükeniyor

ABD'de tıbbi malzeme stokları tükeniyor.

30.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:04
ABD'de tıbbi malzeme tükeniyor
ABD'de tıbbi malzeme stokları tükeniyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York'ta 1 haftalık tıbbi malzeme kaldığını duyurdu.

Korona virüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de sağlık sistemi çökme noktasına geldi. ABD'de tıbbi malzeme stoğu hızla azalırken, birçok vali ve belediye başkanı tıbbi malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu bildirdi. New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada New York'un sadece 1 haftalık tıbbi malzemesi kaldığını bildirirken, yüzlerce solunum cihazına ise acilen ihtiyaç olduğunu açıkladı. New York Valisi Andrew M. Cuomo ise yaptığı açıklamada zorunlu meslek grubu çalışanları dışında kalan tüm halkın evde kalması uyarısını yaparken, evde kalma kuralını 15 Nisan tarihine kadar uzattığını duyurdu. Vali, ayrıca 8 bin 500'e yakın hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü aktarırken, "Binlerce kişinin öleceğini düşünmekten başka şansımız yok" dedi.

Vali Cuomo, ucuz ve evde uygulanabilir bir testin bulunduğu zaman korona virüs salgınının duracağını ifade ederken, eyalet genelinde 76 bin emekli sağlık çalışanının hastaneler zorda kaldığı durumda yardımcı olmak için gönüllü olduğunu duyurdu.

Washington 'da ameliyatlar iptal edildi

Korona virüs salgınından en çok etkilenen başken Washington'da hastanelerde korona virüs hastalarına yer açabilmek amacıyla planlanmış birçok ameliyat iptal edildi. Washington Valisi Jay Inslee, yaptığı açıklamada 3 ay erteleme ile hasta hayatı tehlikeye girmeyecek ise tüm ameliyatların ertelenmesi emrini verdi.

Öte yandan ABD tıbbi malzeme açığını kapatmak amacı ile kurduğu devlet-özel ortaklı şirket olan "Proje Hava Köprüsü" ile Çin başta olmak üzere birçok ülkeden tıbbi malzeme getirmeye başladı. Şirketin ortakları arasın Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyor.

ABD'de toplam korona virüs vakası 139 bin 217'ye, hayatını kaybedenler ise 2 bin 445'e yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam korona virüs vakası 59 bin 513'e, hayatını kaybedenler ise 965'e ulaştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Washington, New York, Güncel

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