New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı

ABD'de tıbbi malzeme stokları tükeniyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York'ta 1 haftalık tıbbi malzeme kaldığını duyurdu.

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de sağlık sistemi çökme noktasına geldi. ABD'de tıbbi malzeme stoğu hızla azalırken, birçok vali ve belediye başkanı tıbbi malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu bildirdi. New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada New York'un sadece 1 haftalık tıbbi malzemesi kaldığını bildirirken, yüzlerce solunum cihazına ise acilen ihtiyaç olduğunu açıkladı.

EVDE KALMA KURALI 15 NİSAN'A KADAR UZATILDI

New York Valisi Andrew M. Cuomo ise yaptığı açıklamada zorunlu meslek grubu çalışanları dışında kalan tüm halkın evde kalması uyarısını yaparken, evde kalma kuralını 15 Nisan tarihine kadar uzattığını duyurdu. Vali, ayrıca 8 bin 500'e yakın hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü aktarırken, "Binlerce kişinin öleceğini düşünmekten başka şansımız yok" dedi.

76 BİN EMEKLİ SAĞLIK ÇALIŞANI GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞABİLİR

Vali Cuomo, ucuz ve evde uygulanabilir bir testin bulunduğu zaman koronavirüs salgınının duracağını ifade ederken, eyalet genelinde 76 bin emekli sağlık çalışanının hastaneler zorda kaldığı durumda yardımcı olmak için gönüllü olduğunu duyurdu.

New York Valisi Andrew M. Cuomo (soldaki) New York Belediye Başkanı Bill de Blasio (sağdaki)

WASHİNGTON'DA AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen başken Washington 'da hastanelerde koronavirüs hastalarına yer açabilmek amacıyla planlanmış birçok ameliyat iptal edildi. Washington Valisi Jay Inslee, yaptığı açıklamada 3 ay erteleme ile hasta hayatı tehlikeye girmeyecek ise tüm ameliyatların ertelenmesi emrini verdi.

Öte yandan ABD tıbbi malzeme açığını kapatmak amacı ile kurduğu devlet-özel ortaklı şirket olan "Proje Hava Köprüsü" ile Çin başta olmak üzere birçok ülkeden tıbbi malzeme getirmeye başladı. Şirketin ortakları arasın Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyor.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 445'E YÜKSELDİ

ABD'de toplam koronavirüs vakası 139 bin 217'ye, hayatını kaybedenler ise 2 bin 445'e yükseldi. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam koronavirüs vakası 59 bin 513'e, hayatını kaybedenler ise 965'e ulaştı.

Kaynak: İHA