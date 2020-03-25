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ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde toplanma yasağına tepki olarak "Koronavirüs" partisi düzenleyen gençlerden en az birisinin virüse yakalandığı açıklandı. Kentuck Valisi Andy Beasher, parti için "Yenilmez olduklarını düşünüyorlardı. Sosyal mesafe kurallarını bilerek hiçe saydılar" dedi.

25.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:23

ABD'nin Kentucky eyaletinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde getirilen sosyal mesafe kurallarına karşı çıkmak için parti düzenleyen gençlerden en az birisinin Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, toplanma yasağına rağmen gençler tarafından düzenlenen parti için "Yenilmez olduklarını düşünüyorlardı. Sosyal mesafe kurallarını bilerek hiçe saydılar. İşte bu beni çıldırtıyor" dedi.

Beshear, testleri pozitif çıkan kişi ve partiyle ilgili başka ayrıntı vermedi.

Çin'den gelen veriler hastalığın özellikle 60 yaş üstündekiler ve başka sağlık sorunları olan kişiler için daha ağır ve ölümcül olabileceğine işaret ediyor.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 802'YE YÜKSELDİ

Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkelerden olan ABD'de ölü ve vala sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede salgın nedeniyle ölü sayısı 593'ten 802'ye, vaka sayısı ise 46 bin 481'den 55 bin 238'e yükseldi.

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ABD’de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
Etiketler: Dünya, Güncel

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Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı

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