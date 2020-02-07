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ABD'de toptan eşya stokları azaldı

ABD'de toptan eşya stokları, Aralık 2019'da yüzde 0,2, toptan eşya satışları ise yüzde 0,7 geriledi.

07.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:30ABD'de toptan eşya stokları azaldı
ABD'de toptan eşya stokları, 2019'da yüzde 0,2, toptan eşya satışları ise yüzde 0,7 geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığının toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 674,5 milyar dolara düştü.
Piyasalar, stokların yüzde 0,1 düşüş göstermesini bekliyordu.
Geçen yılın kasım ayına dair stok miktarındaki artış ise yüzde 0,1'e olarak revize edildi.
Toptan eşya satışları da Aralık 2019'da yüzde 0,7 azalarak 494,4 milyara düştü. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi 0,4 artması yönündeydi.

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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