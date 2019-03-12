12 Mart 2019, 13:40
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ABD'de Trump'a 'Nükleer anlaşmaya geri dön' çağrısı

ABD

ABD'de 53 üst düzey emekli diplomat ve generalin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu.

ABD'de 53 üst düzey emekli diplomat ve generalin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu. Ekonomi
Kaynak: Dunya.com