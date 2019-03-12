ABD'de Trump'a 'Nükleer anlaşmaya geri dön' çağrısı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/abd/' title='ABD'>ABD</a>'de 53 üst düzey emekli diplomat ve generalin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, <a class='keyword' href='/abd/' title='ABD'>ABD</a> Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/donald-trump/' title='Donald Trump'>Donald Trump</a>'a, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/iran/' title='İran'>İran</a> ile nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu.