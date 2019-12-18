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Abd'de trump karşıtı gösteriler düzenlendi

ABD'de Trump karşıtı gösteriler düzenlendiABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesini isteyen binlerce kişi bir çok şehirde protesto gösterileri düzenledi.

18.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:03
ABD'de Trump karşıtı gösteriler düzenlendi
ABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesini isteyen binlerce kişi bir çok şehirde protesto gösterileri düzenledi.
Temsilciler Meclisi'nde yapılacak olan azil oylaması öncesi protestocular ellerinde dövizlerle meydanlara indi.
New York'ta Times Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici sloganlar attı, konuşmalar yaptı. Göstericiler, Temsilciler Meclisi'ne Trump'ın azledilmesi çağrısında bulundu. Bir çok farklı şehirde aynı saatlerde Trump karşıtı gösteriler düzenlendi ve eylemciler aynı taleplerini dile getirdi.
Trump'a yönelik azil maddelerinin yer aldığı taslak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda salt çoğunlukla kabul görürse, Senato'ya gönderilecek.
Abd'de trump karşıtı gösteriler düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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