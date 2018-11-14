ABD'de Tüketici Fiyatları Dokuz Ayın En Büyük Artışını Gösterdi

ABD
'de tüketici fiyatları, Ekim ayında son dokuz ayın en yüksek artışını gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı
verilerine göre;
Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı; Eylül
'de yüzde 0.1 yükselmişti.
Ekim ayında 12 aylık enflasyon da Eylül ayındaki yüzde 2.3'ten yüzde 2.5'e çıktı.
Gıda ve enerji fiyakları hariç tutulduğunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.2 yükseldi.
12 aylık çekirdek TÜFE ise Ekim ayında Eylül ayındaki yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e geriledi.
Ekim ayında çekirdek PCE fiyat endeksi ise yüzde 2.0 arttı.
Reel ortalama haftalık kazançlar ise Ekim ayında yüzde 0.1 yükseldi; Eylül ayında yüzde 0.1 düşmüştü. - İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:58