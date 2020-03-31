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ABD'de tüketici güven endeksi martta düştü

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta 12,6 puan azalarak 120 seviyesine düştü.

31.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:40
ABD'de tüketici güven endeksi martta düştü
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta 12,6 puan azalarak 120 seviyesine düştü.
Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güven endeksi martta önceki aya kıyasla 12,6 puan azalışla 120'ye geriledi.
Temmuz 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 110 olması yönündeydi. Söz konusu veri, şubatta ise 132,6 seviyesinde gerçekleşmişti.
Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi de martta 19,9 puan azalarak 88,2 değerine düştü. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 1,6 puan azalışla 167,7 seviyesine geriledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin martta kısa dönemli görünümdeki kötüleşme nedeniyle sert bir düşüş gösterdiğini kaydetti.
Franco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve finansal piyasalardaki aşırı oynaklığın ekonomik görünüme ilişkin belirsizliği artırdığını, bu ayda tüketici güvenindeki düşüşün geçici bir şoktan ziyade ciddi bir daralmayı gösterdiğini ifade etti.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan bir diğer veriye göre, S&P CaseShiller konut fiyat endeksi, 20 kentte ocakta yıllık bazda yüzde 3,1, ülke genelinde ise yüzde 3,9 artış gösterdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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