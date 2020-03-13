ABD'de tüketici güveni 5 ayın en düşük seviyesinde
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta 95,9 değerine düşerek, Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
13.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:33
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta 95,9 değerine düşerek, Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Ekonomi
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