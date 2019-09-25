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Abd'de türk ailenin evi kundaklandı

ABD'nin New York şehrinde Türk ailenin evi kundaklandı.

25.09.2019 22:19Abd'de türk ailenin evi kundaklandı
ABD'nin New York şehrinde Türk ailenin evi kundaklandı. Garaj kısmında başlayan yangında şans eseri yaralanan olmazken, bir otomobil hasar gördü.
New York şehrinin Long Island bölgesinde yaşayan Türk ailenin evi kundaklandı. Yangının, evin garaj bölümünde yerel saatle 02.30 sıralarında çıktığı, garajın ve içerisindeki otomobilin hasar gördüğü belirtildi.
Yetkililer, yaptıkları incelemede sonucunda, kundaklamanın ırkçı ya da islamofobik nedenlerden olduğuna dair henüz bir kanıt bulunamadığını açıkladı.



Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Kaynak: DHA

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