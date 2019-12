ABD'de Türk sivil toplum kuruluşları için ortak platform kuruldu

NEW ABD'nin New York kenti ve civarında faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarını ortak bir zeminde buluşturmak amacıyla "Türk Amerikan Toplulukları Platformu" adında yeni bir oluşum kuruldu.

Bünyesinde 9 sivil toplum örgütünün bulunduğu platform, "www.tac-platform.org" internet sitesinden amacını ve içeriğini duyurdu.

Sitede yer alan Prof. Dr. Ali Beba imzalı açıklamada, platformun New York bölgesinde yaşayan Türk Amerikan gönüllüleri tarafından, Türk Amerikan kuruluşlarına Türk milletinin geleneksel değerleriyle aynı doğrultuda görüşlerini ifade etmeleri için ortak zemin sağlamak amacıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, çoğu New York, New Jersey ve California eyaletleri olmak üzere Amerika genelinde yaklaşık 500 bin Türk kökenli nüfusun yaşadığı kaydedilerek, bu sayının Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelenler ve Kıbrıs Türkleriyle birlikte 1 milyonu bulduğu aktarıldı.

Türk Amerikalıların, çalışkanlıkları, yetenekleri ve yaratıcılıklarıyla ABD için zenginlik üreten barışsever insanlar olduğu vurgulanan açıklamada, sahip oldukları 300'den fazla profesyonel ve sosyal kuruluş ile kendi aralarında ve Amerikalılarla ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarının altı çizildi.

İnternet sitesinde, STK, İş dünyası ve Akademi olarak 3 ana dala ayrılan platform için şu ifadelere yer verildi:

"Platform, her bir derneğin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için planlanan faaliyetlerine devam etmesi gerektiğine inanmaktadır. Şu anda Türkiye ile ABD arasındaki inişli çıkışlı ilişki nedeniyle bu derneklerin uygun bir şekilde seslerini yükseltebilmeleri için aralarındaki ilişkileri sıkılaştırmaya yardımcı olmak amacıyla bu platforma ve ortak bir zemine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA