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ABD'de Türk STK'lardan yardım kampanyası

ABD'de bulunan Türk sivil toplum kuruluşları ülkede bulunan öğrencilere yardım elini uzatmak için kampanya başlattı.

16.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:09
ABD'de Türk STK'lardan yardım kampanyası
ABD'de bulunan Türk sivil toplum kuruluşları ülkede bulunan öğrencilere yardım elini uzatmak için kampanya başlattı.

ABD Türk Toplulukları Birliği ile Amerika Karadeniz Giresunlular Derneğinin ortaklaşa düzenlediği kampanyada toplanan ayni ve nakdi yardımlar korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Türk öğrencilere ve ailelere ulaştırılıyor. Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, "Ana vatanımızdan binlerce kilometre uzakta Covid-19 salgını nedeni ile zor durumda kalan aileler ve öğrenciler olduğu haberlerini aldık. Yönetim kurulumuzu toplayarak konuyu görüştük ve yardım kampanyası düzenleme kararı aldık. Zira yardımlaşma ve dayanışma Türk İslam kültürünün temel direklerinden biridir. Toplumların ve bireylerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli özelliklerdendir" dedi.

Önceliklerinin Türkiye'den ABD'ye kendi imkanları ile gelen Türk öğrencileri olduğunu belirten Şahin, "Öyle ki hem çalışıp hem de okuyan bu öğrenciler salgın nedeniyle iş yerlerini kapanması üzerine işsiz kaldıklarını öğrendik. Devlet yardımlarından da faydalanamayan öğrenciler dolayısıyla masraflarını da karşılayamaz duruma düştüler" ifadelerine yer verdi.

Kampanyanın başlamasından sonra gelen bilgilerle gerçekten çok zor durumda kalan aileler olduğunu da öğrendiklerini söyleyen Şahin "Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri ile ilk etapta birçok aile ve onlarca öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Yardımlar sadece New York ve çevresinde değil birçok eyaletlere gerçekleştirerek devam ediyoruz. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkürü borç biliriz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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