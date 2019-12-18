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Abd'de türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti

ABD'de Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçtiABD (DHA) - ABD'nin '2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası' olarak bilinen savunma bütçesi, Temsilciler Meclisinin ardından Senatodan da geçti.

18.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:50
ABD'de 'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti
ABD (DHA) - ABD'nin '2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası' olarak bilinen savunma bütçesi, Temsilciler Meclisinin ardından Senatodan da geçti.
2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen bütçe tasarısı, ABD Senatosunda 8'e karşı 86 oyla kabul edildi.
Tasarının Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerini sürdürdüğü gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi; Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.
Tasarıda ayrıca Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.
Tasarıda, TürkAkım kapsamında enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine de yaptırım uygulanması; projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Tasarıda Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarının belirli şartlar çerçevesinde kaldırılması vurgulanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık bütçe tasarısını onaylanması halinde hızla imzalayacağını söylemişti.
Abd'de türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Savunma, Türkiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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