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ABD'de Türkler Erdoğan'ı bekliyor

ABD'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kalacağı otelin önünde bekliyor.

22.09.2019 02:11ABD'de Türkler Erdoğan'ı bekliyor
ABD'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kalacağı otelin önünde bekliyor.

New York'ta kalacağı otelin önünde toplanan Türk ve Müslüman toplumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için saatler öncesinden yerini aldı.

Erdoğan'ı taşıyan özel uçağın kısa bir süre sonra New York JFK Uluslararası Havalimanı'na ineceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 2 saat içerisinde 5 gün boyuca konaklayacağı The Peninsula Oteli'ne gelmesi bekleniyor. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, New York, Politika

Kaynak: İHA

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