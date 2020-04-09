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ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı kentin Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı

NEW ABD'de Türk toplumunun en yoğun yaşadığı New Jersey eyaleti Paterson kentinin belediye başkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

09.04.2020 05:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 05:10
ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı kentin Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı
NEW ABD'de Türk toplumunun en yoğun yaşadığı New Jersey eyaleti Paterson kentinin belediye başkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, virüsü nerede kaptığını bilmediğini belirtti ve kent sakinlerini dikkatli olmaları ve evden çıkmamaları konusunda uyardı.
Paterson Türk toplumu ile yakın ilişkileri bulunan Andre Sayegh, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugün Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Ateş veya öksürüğüm yok. Eşim de bugün test edildi ve çocuklarımızı da gözetim altında tutacağız. Karantinada kaldığım sürede, Paterson için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.
Üç çocuk babası, 40 yaşındaki belediye başkanı, mart ayı boyunca sosyal mesafeyi koruduğunu ve açık alanda maske taktığını aktardı ama buna rağmen kendisine bulaşan virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dikkati çekti.
New Jersey'in üçüncü en kalabalık şehri olan Paterson'da bugüne kadar 1250'den fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüsten ölenlerin sayısı ise 11 olarak tespit edildi. Bu rakamın 6'sı Paterson'da yaşayan Türklerden oluşuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel
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