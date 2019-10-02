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Abd'de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı

ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçağın havalimanına düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği; 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

02.10.2019 23:19Abd'de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı
ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçağın havalimanına düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği; 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Conneticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı'na İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir B-17 tipi bombardıman uçağı düştü. İçinde 10 yolcu ve 3 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın, manevra yaptığı sırada motorlarından birinde çıkan arıza sonucu düştüğü tahmin ediliyor. Yetkililer, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği;  9 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılardan birinin pistte bulunan bakım merkezindeki görevlilerden biri olduğu belirtildi.
Uçağının orduya ait olmadığı; kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: DHA

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