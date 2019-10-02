Haberler » Güncel » Haber

Abd'de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı (2)- yeniden

ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçağın havalimanına düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği; 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

02.10.2019 22:43Abd'de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı (2)- yeniden
ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçağın havalimanına düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği; 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Conneticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı'na İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir B-17 tipi bombardıman uçağı düştü. İçinde 10 yolcu ve 3 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın, manevra yaptığı sırada motorlarından birinde çıkan arıza sonucu düştüğü tahmin ediliyor. Yetkililer, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği;  9 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılardan birinin pistte bulunan bakım merkezindeki görevlilerden biri olduğu belirtildi.
Uçağının orduya ait olmadığı; kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-Kaza bölgesinden görüntü
-Yükselen dumanlar
-Detaylar

DGS Saati 19: 13 Tarihi 02.10.2019 Haber Kodu : 191002289



Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:31 Küçükçekmece gölü'nde "su samuru" heyecanı devam ediyor
01:27 Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
01:26 Çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi
01:23 Velileri kızdıran kapak için tasarımcıdan açıklama: "Türkçe'ye hakaret asla söz konusu değildir.
01:21 Belediye binasında başkan yardımcısının rehin alınması
01:19 Çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi
01:16 Dışişleri bakanlığı'ndan ırak'a seyahat uyarısı