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ABD'de uçak kazası: 9 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.

01.12.2019 06:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 06:42ABD'de uçak kazası: 9 ölü, 3 yaralı
ABD'nin Güney eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Güney Dakota'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Yetkililer, Pilatus PC-12 tipi tek motorlu küçük uçakta 12 kişinin bulunduğunu, kazada 2'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Ölenler arasında pilotun da bulunduğu kaydedildi.
Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dakota, Güncel

Kaynak: AA

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