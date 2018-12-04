ABD'de Uçak Rehabilitasyon Merkezine Çarptı: 2 ölü

Florida Fort Lauderdale yakınlarında meydana gelen kazada Cessna 335 tipi bir uçak henüz nedeni belli olmayan bir şekilde otizmli çocuklar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev topuna dönen uçakta bulunan 2 kişinin kaza anında hayatını kaybettiği açıklandı.

OLAY SIRASINDA BİNADA 5 ÖĞRENCİ BULUNUYORDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olay sırasında binada 8 öğretmen ve 5 öğrenci bulunduğu belirtildi. Binadakilerin kazadan yaralanmadan kurtulmaları ise elim kazada tek teselli kaynağı oldu.