04 Aralık 2018, 14:04
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ABD'de Uçak Rehabilitasyon Merkezine Çarptı: 2 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde bir uçak rehabilitasyon merkezine çarparak infilak etti. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Florida Fort Lauderdale yakınlarında meydana gelen kazada Cessna 335 tipi bir uçak henüz nedeni belli olmayan bir şekilde otizmli çocuklar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev topuna dönen uçakta bulunan 2 kişinin kaza anında hayatını kaybettiği açıklandı.

OLAY SIRASINDA BİNADA 5 ÖĞRENCİ BULUNUYORDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olay sırasında binada 8 öğretmen ve 5 öğrenci bulunduğu belirtildi. Binadakilerin kazadan yaralanmadan kurtulmaları ise elim kazada tek teselli kaynağı oldu.

Cessna,Florida
04 Aralık 2018 Salı 14:04



YORUMLAR (5)
4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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VEDAT: dürbünlü , zz ebani, gereği düşünüldü bu yorumcuları kınıyoruz
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CSR: Ölümsüzlük şifresi yazsaydı görevi tamamlardı
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...: NE ÇOK UÇAK DÜŞÜYOR ....
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DERİN GÖLGE: iki kişi az kahrolsun amerika
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