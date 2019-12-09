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ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu

ABD'nin San Francisco eyaletinden Atlanta'ya gitmek için havalanan uçakta bulunan yolcuyu akrep soktu. Aniden bacağında bir acı hisseden yolcu, tuvalete gittiğinde paçasından akrep çıktığını gördü. Talihsiz yolcu, uçak iniş yaptıktan hemen sonra hastaneye kaldırıldı.

09.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:33

ABD'nin San Francisco kentinden kentine sefer yapan, Amerikan havayolu şirketi United Havayolları'na ait yolcu uçağındaki bir yolcuyu akrep soktu. Akrebin uçağa nasıl girdiği ise henüz belirlenemedi.

AKREP, YOLCUNUN PAÇASINDAN ÇIKTI

United Havayolları'nın ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinden, Georgia eyaletindeki Atlanta kentine geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen seferde yaşanan olayda, uçaktaki bir yolcuyu akrep soktu. Yolcunun, bacağında bir acı hissettiği, tuvalete gittiğinde ise akrebin pantolonunun paçasından çıktığı belirtildi. Uçakta bulunan sağlık personelleri yolcuya gerekli tıbbi müdahaleyi yaparken, uçuş görevlileri ise akrebi yakalayarak bir kutuya koydu.

BAVULDA YA DA ÇANTADA GİRMİŞ OLABİLİR

Akrebin soktuğu yolcu, uçak Atlanta kentine iniş yaptıktan hemen sonra hastaneye kaldırıldı. Akrebin uçağa bir bavulda ya da çantada girmiş olabileceği düşünülüyor.

ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu

Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Atlanta, Dünya

Kaynak: DHA


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