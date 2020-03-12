ABD'de ÜFE 5 yılın en yüksek düşüşünü kaydetti
ABD'de üretici enflasyonu şubatta aylık yüzde 0,6 azalırken, yıllık yüzde 1,3 arttı.
12.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:54
ABD'de üretici enflasyonu şubatta aylık yüzde 0,6 azalırken, yıllık yüzde 1,3 arttı. Piyasa beklentisini geride bırakan üretici fiyat endeksindeki aylık azalış, Ocak 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek düşüş oldu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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