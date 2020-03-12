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ABD'de ÜFE 5 yılın en yüksek düşüşünü kaydetti

ABD'de üretici enflasyonu şubatta aylık yüzde 0,6 azalırken, yıllık yüzde 1,3 arttı.

12.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:54
ABD'de ÜFE 5 yılın en yüksek düşüşünü kaydetti
ABD'de üretici enflasyonu şubatta aylık yüzde 0,6 azalırken, yıllık yüzde 1,3 arttı. Piyasa beklentisini geride bırakan üretici fiyat endeksindeki aylık azalış, Ocak 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek düşüş oldu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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