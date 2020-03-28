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ABD'de üniversite öğrencileri 3D koronavirüs haritası geliştirdi

ABD'de yaşayan iki üniversite öğrencisi, koronavirüs (Covid-19) verilerini güncel şekilde aktaran 3D haritanın bulunduğu bir uygulama geliştirdi.

28.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:55
ABD'de üniversite öğrencileri 3D koronavirüs haritası geliştirdi

ABD'de yaşayan iki üniversite öğrencisi, koronavirüs (Covid-19) verilerini güncel şekilde aktaran 3D haritanın bulunduğu bir uygulama geliştirdi. Uygulama ile kişi bulunduğu konumdaki koronavirüs verilerine ulaşabiliyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Carneige Mellon Üniversitesi'nde okuyan Gabriel Rasskin ve Navid Mamoon, koronavirüs salgının akıllı telefonlarda da çalışan 'basit ve etkileşimli' bir uygulama geliştirdi. Geliştirdikleri 3D haritanın yer aldığı bir internet sitesi oluşturan ve insanların, uygulamayı 'herkesi ortak noktada birleştiren bir araç' olarak görmelerini istediklerini belirten Rasskin ve Mamoon, "Tek bir ülke ya da başka bir ülke değil; tek gezegen ve gezegenimiz bugün böyle görünüyor" diyerek tüm dünyanın bir arada olduğuna vurgu yaptı.

ZİYARETÇİ SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

Namoon, sitenin ziyaretçi sayısının 5 milyonu aştığını ifade etti. Sitede yer alan haritada istenilen ülke üzerine gelindiğinde toplam vakaların, hayatını kaybedenlerin ve iyileşenlerin güncel sayısı görülüyor. 'Covidvisualizer' adlı uygulama, virüs tespit edilenlerin sayısı, iyileşen ve hayatını kaybedenlere ilişkin bilgileri, resmi kaynaklardan veri aldığı belirtilen internet sitesi 'Worldometers'dan alınan verilerle güncelleniyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

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