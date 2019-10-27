Haberler » Güncel » Abd'de üniversitede silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

Abd'de üniversitede silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar varABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar varABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi.

27.10.2019 12:21Abd'de üniversitede silahlı saldırı ölü ve yaralılar var
ABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var
ABD'de üniversitede silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var
ABD, (DHA)- ABD'nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.
Teksas eyaletindeki Texas A&M Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, en az 7 kişinin yaralandığı ve çok sayıda ölü olduğu duyuruldu. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken; saldırganın kim olduğuna, gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:14 29 Ekim'de İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
15:13 Soylu: "Jandarma gibi aynısını hem çevik kuvvette hem de özel harekatta AFAD ile koordineli bir...
15:10 Bakan Soylu'dan AFAD'a bir aylık kırmızı alarm
15:10 - Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
15:09 Spor estonya'da altın madalya alan minik cimnastikçiler tarihe geçti
15:09 Soylu: "Rehber olmak, soğukkanlı olmak, topluma moral vermek zorundayız"
15:05 Fahrettin Altun: "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi"
27.10.2019 15:15:05