ABD'de üst düzey CEO'lar borsa çökmeden önce 9,2 milyarlık satış yaptı
Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'de hisseleri borsada işlem gören şirketlerin CEO'ları salgın krizinden önce toplam 9,2 milyar dolarlık bireysel hisse senedi satışı yaptı.
24.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:16
Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'de hisseleri borsada işlem gören şirketlerin CEO'ları salgın krizinden önce toplam 9,2 milyar dolarlık bireysel hisse senedi satışı yaptı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street Jurnal Gazetesi, CEO, Ekonomi