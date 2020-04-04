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ABD'de uzmanların çağrısının ardından maske kullanımı sıklaştı

ABD'de vaka sayısı giderek artarken uzmanların çağrısının ardından maske kullanımı sıklaştı.

04.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:17
ABD'de uzmanların çağrısının ardından maske kullanımı sıklaştı
ABD'de vaka sayısı giderek artarken uzmanların çağrısının ardından maske kullanımı sıklaştı.

ABD'de dünya genelinde görülen korona virüs vakalarının yaklaşık dörtte biri görülürken ger geçen gün önlemler sıkılaştırılıyor. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, halkın maske kullanılması istenirken, ilk yardım ekiplerinin mümkün olduğu kadar hastalardan uzak durması istendi. Güvenlik güçlerinin de gerekli eldiven ve maske gibi gerekli koruma ekipmanlarının kullanmasının da tavsiye edildiği açıklamada virüsten koruma konusunda etkili olduğu bilinen N95 maskelerinin yerine tedarik sağlanıncaya kadar standart maskelerin kullanılabileceği belirtildi.

Beyaz Saray'dan ihtiyaç olan ürünlerin temini ile ilgili yapılan açıklamada Savunma Üretim Kanunu'nun devrede olduğunu hatırlatarak savaş zamanı ihtiyaç olan ürünlerin saklanması, depolanması ve üzerlerinden ekstra kar elde edilmesinin kanunlara aykırı olduğu belirtildi.

Trump: "Maske kuralı gönüllülük esasına bağlı"

Alabama, "Evde Kal" kuralını yürürlüğe koyan 41'inci eyalet olurken son iki gün içerisinde Virginia, Virgin Adaları, Tennessee'nin de Felaket Deklarasyonlarını imzalayan Trump 'da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC)maske konusunda uyarılarının gönüllülük esasına dayandığını belirterek "Ben yapmayacağım" dedi. Diğer devlet başkanları ve kişilerle görüşürken uygun olmayacağını belirten Trump, halk tarafından kullanılması gereken maskelerin sağlık çalışanlarının kullandıkları yerine basit koruyucular olması gerektiğini vurguladı.

New York'ta yeterli yatak yok

New York'ta hastalık sayısı 100 bini geçerken New York Valisi Andrew M. Cuomo hastanelerde yeterli solunum cihazının bulunmadığını belirterek federal hükümetin henüz hastalığın çok yüksek olmadığı eyaletlerden yardım alarak New York'a destek vermesini istedi. Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü verilerine göre New York genelinde 11 bin yoğun bakım yatağı ile 9 bin 427 solunum cihazı gerekiyor.

Evsizlere otel odası

Hastalık sayısının hızla arttığı Kaliforniya 'da da vakaların 23 Nisan tarihinde tavan yapması bekleniyor. Hastanelerin çevresinde yeni saha hastaneleri kurulurken bir yandan da gerçekleşebilecek toplu ölümlere hazırlık olarak soğuk alanlar oluşturuluyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom sokakta yaşayanlar için 7 bin otel odası ayarladıklarını söylerken, Kaliforniya'da hali hazırda bulunan sokakta yaşayan yüksek evsiz nüfusu hem virüsün yayılması hem de hastalık sonucu yaşamsal risk taşımaları açılarından önem taşıyor.

Garcetti: "Herkes maske takmalı"

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ise yaptığı basın toplantısında tüm halkı medikal olmayan maske takmaya maske bulamayanları da en azından dışarı çıkarken eşarp bağlamaya çağırdı. N95 sınıfı maskelerin sağlık çalışanlarına ayrıldığını belirten Garcetti "Diğer hepimiz için, ihtiyaçlarımızı almak için ev yapımı maskeler uygundur" dedi. Bu durumun Los Angeles Bölgesinde konulmuş olan diğer kurallara eklendiğini ifade eden Garcetti, "Evde kalmalısınız" dedi.

Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü verilerine göre normal ve yoğun bakım kapasitesi olarak hastalığın en yüksek noktasına hazır gibi görünen Kaliforniya'da halen bin 500'e yakın solunum cihazı eksikliği yaşanıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kaliforniya, New York, Güncel
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