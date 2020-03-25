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ABD'de virüs kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu.

25.03.2020 07:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 07:51
ABD'de virüs kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Ekonomi

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