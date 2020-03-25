ABD'de virüs kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu.
25.03.2020 07:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 07:51
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Ekonomi