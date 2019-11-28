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ABD'de vize dolandırıcılığına karşı kurulan 'sahte üniversite' yabancı öğrenciler için tuzak mı?

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı gizli ajanlarca vize sahteciliğiyle mücadele amacıyla Detroit kentinde kurulan sahte Farmington Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp bu ülkeye gelen yabancı öğrenciler sınır dışı ediliyor

28.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:11ABD'de vize dolandırıcılığına karşı kurulan 'sahte üniversite' yabancı öğrenciler için tuzak mı?
Amerika Birleşik Devletleri'nde vize dolandırıcılığıyla mücadele için İç Güvenlik Bakanlığı'nca kurulan sahte Farmington Üniversitesi, yabancı öğrencileri 'tuzağa düşürdüğü' eleştirilerine hedef oldu.

Michigan eyaletinin kentindeki üniversiteye kayıt yaptırmalarının ardından gözaltına alınan öğrenciler ülkelerine sınır dışı ediliyor. Gözaltı operasyonlarını yürüten Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), yabancı öğrencilerin vize alıp ABD'de kalmak için 'sahte' olduğunu bilmelerine rağmen bu okula kayıt yaptırdığını savunuyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Detroit, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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