ABD'de vize işlemlerinin hızlandırılması istenen terörist Mazlum Kobani kimdir?

PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Mazlum Kobani, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatına kısa süreli ara vermesinin ardından Başkan Trump'a ABD'ye ziyarette bulunacağını söylemişti. ABD'li senatörler de bu ziyaretin kısa süre içerisinde gerçekleşebilmesi için Dışişleri Bakanı Pompeo'dan vize işlemlerinin hızlandırılmasını bir mektup ile talep etti. Mazlum Kobani nereli? İşte detaylar…

MAZLUM KOBANİ KİMDİR?

Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan Suriye Demokratik Güçleri'nin terörist liderinin Şahin Cilo veya Mazlum Kobani gibi çeşitli kod adları bulunuyor. PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Kobani, 1967 yılında Suriye Afrin'de doğdu. PKK'nın kurulmasından kısa süre sonra 1990 senesinde örgüte katıldı.

SURİYE'DE BEŞ KEZ HAPSEDİLDİ

Mazlum Kobani, PKK'ya katılarak Abdullah Öcalan'ın Suriye'deki karargahında idari işlerde görev aldı. 1996'da Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde, 1997-2003 yılları arasında Avrupa'da sözde üst düzey yönetici olarak, 2003 ile 2004 yılları arasında ise Mahmur Kampı'nda faaliyet yürüttü. Politik sebeplerle Suriye hükûmeti tarafından beş kez hapse atıldı. 2009-2012 arasında ise HPG'nin sözde özel kuvvetler sorumluluğunu üstlendi.

BARIŞ PINARI HAREKATI SIRASINDA ABD'Lİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Suriye İç Savaşı ile birlikte Suriye'ye geçti ve Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'a karşı ittifak oluşturmak amacıyla Süleymaniye'de İran ve ABD yetkilileri ile görüştü, ABD ile ittifak yaptı. Barış Pınarı Harekâtı sırasında da SDG'lilerin sözde lideri olarak hareket etti. Harekât devam ettiği sırada ise ABD başkanı Donald Trump, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu gibi isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

28 Ekim 2015'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesi" nde kırmızı bülten ile arananlar listesinde 9. sırada yer alıyor.