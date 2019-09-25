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ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

ABD'nin New York eyaletinde bir Türk'e ait araç ile ev gece yarısı aile uykudayken kundaklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

25.09.2019 21:57

New York eyaletinin Kong Island bölgesindeki Bay Shore kentinde dün akşam yerel saatle 02.30 civarında bir Türk'e ait araç ile ev kundaklandı. Aslen Rizeli olan İbrahim Karaoğlu (51) ve Ayşe Karaoğlu (43) ile 4 çocuğunun yaşadığı evin etrafı gece ev halkı uykudayken bir anda alev yumağına döndü. Çevredekilerin haber vermesi ile uyanan aile ve çevredekiler yangına müdahale etti. Olay yerine gelen Bay Shore itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü.

EVİ YAKANLAR ARANIYOR

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin hemen yakınında bulunan kulübe tamamen yandı, ailenin otomobilleri de kısmen zarar gördü. Bay Shore polisi, yangınla ilgili delilleri toplayarak inceleme başlattı. Polis, kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri araştırıyor.

"İSLAMİ YAŞANTIMIZDAN DOLAYI SORUN YAŞIYORDUK"

30 seneden bu yana ABD'de yaşadığını belirten İbrahim Karaoğlu, "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk. Eşimin ve çocuklarımın başörtüsü kullanmasından dolayı antipati besliyorlar ve her fırsatta da bunu farklı yollarla yansıtıyorlardı" dedi.

ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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