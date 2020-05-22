ABD'de yanan küçük tekne böyle battı
ABD'nin en küçük eyaleti Rhode Island'da Sahil Güvenlik güçleri, yangın çıkan küçük teknenin mürettebatını kurtardıktan sonra batışını görüntüledi.
22.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:02
ABD, (DHA)- ABD'nin en küçük eyaleti Rhode Island'da Sahil Güvenlik güçleri, yangın çıkan küçük teknenin mürettebatını kurtardıktan sonra batışını görüntüledi.
ABD'nin Rhode Island eyaletinin açıklarında dün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik, küçük bir tekneden SOS yardım çağrısı aldı. Olay yerine gelen sahil güvenlik, yanan teknenin 3 mürettebatını kurtardı. Su almaya başlayan teknenin batışını görüntüleyen sahil güvenlik, kurtarılan 3 mürettebatı kontrol amacıyla hastaneye sevk etti.
Kaynak: DHA
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