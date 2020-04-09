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ABD'de yapılan ankete göre Amerikalıların yarısından çoğu Kovid-19'dan ölmekten korkuyor

NEW ABD'de yapılan ankette, Amerikalıların yüzde 56'sının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedeceği endişesini taşıdığı ortaya çıktı.

09.04.2020 00:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:32
ABD'de yapılan ankete göre Amerikalıların yarısından çoğu Kovid-19'dan ölmekten korkuyor
NEW ABD'de yapılan ankette, Amerikalıların yüzde 56'sının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedeceği endişesini taşıdığı ortaya çıktı.
The Harris Poll anket şirketi tarafından yapılan ankette, Amerikalıların birkaç hafta öncesine kıyasla salgın tehlikesini daha da önemsedikleri belirlendi.
Ankette, Amerikalıların yüzde 56'sının virüs salgınından öleceği korkusunu taşımaya başladığı belirtilirken, yüzde 68'inin de salgının ciddiyetinden dolayı bu korkuyu haklı bulduğunu söylediği kaydedildi.
The Harris Poll Başkanı John Gerzema, 14 Mart'ta yapılan benzeri ankette salgında ölmekten korkanların oranının yüzde 27 çıktığına dikkat çekerek, "Şimdi bu yüzde 56'lık korku, üç hafta öncesinde aynı korkuyu mantık dışı ve aşırı tepki olarak görenlere göre keskin kesin bir dönüş." yorumunda bulundu.
Ankette ayrıca, Amerikalıların üçte ikisinin, salgında yavaşlama süreci başladıktan sonra bile en az 3 ay içinde seyahat yapmayı düşünmedikleri sonucunun çıktığı ifade edildi.
Anketin 3 ila 5 Nisan tarihleri arasında, internetten ulusal temsil gözetilerek 1993 yetişkin üzerinde yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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