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ABD'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.

19.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor
ABD'de yapılan araştırmada, koronavirüsün (Covid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Princeton Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar tarafından yapılan ve The New England tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, virüsün, öksürük veya hapşırık sonrası havada damlacıklar halinde üç saate kadar kalabildiği belirlendi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

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