Menü
Haberler ›› Dünya ››ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Haberler

ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR), New York'ta düzenlemeyi planladığı koronavirüs konferansını, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

11.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:43

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılması planlanan toplu etkinlikler de iptal ediliyor. Bu kapsamda New York'ta yapılacak koronavirüs konferansı koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan 120 binin üzerinde insanda görülen koronavirüs tüm dünyada organizasyonları etkiliyor.

KORONAVİRÜS KONFERANSI DA İPTAL EDİLDİ

ABD merkezli sivil toplum ve düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) de cuma günü New York'ta gerçekleşmesi plalanan 'koronavirüs' konulu konferansını iptal ettiğini duyurdu.

YUVARLAK MASA TOPLANTILARI DA İPTAL

Konferansta küresel boyuttaki koronavirüs salgının iş hayatına etkileri masaya yatırılacaktı. CFR ayrıca, 11 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan New York ve Washington yuvarlak masa toplantılarını ve yüz yüze gerçekleştirilecek tüm konferansları da iptal etmiş durumda.

NE OLMUŞTU?

Washington Post'un haberine göre, ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 1000'i geçti.

Son olarak Washington eyaletinden 2, California, New Jersey ve Güney Dakota eyaletlerinden de birer kişi olmak üzere 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Haberde, ülkenin en az 19 eyaletinde, Kovid-19 salgını nedeniyle "acil durum" ilan edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Ülkede artan yeni tip koronavirüs vakaları üzerine, dün itibarıyla 621 okulda eğitime ara verildiği, bu durumdan yaklaşık 435 bin öğrencinin etkilendiği ifade edilmişti.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Sağlık, Dünya, Güncel

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Haberler
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat