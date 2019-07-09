09.07.2019 20:37
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ABD'de yargı kararı: Başkan Trump sosyal medya kullanıcılarını engelleyemez

ABD

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesini yasaklayan bir alt mahkemenin kararını onayladı.

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesini yasaklayan bir alt mahkemenin kararını onayladı. Mahkeme, Başkanın veya kamu çalışanlarının beğenmediği kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar verdi.

Başkan Trump'ın sosyal medyada engellediği 7 kullanıcının açtığı davada, Federal Temyiz Mahkemesi kararını açıkladı. Başkan Trump, engellediği 7 kişinin açtığı davayı federal bölge mahkemesinde kaybettikten sonra bir üst mahkemeye başvurmuştu.
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Kaynak: Euronews.com
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

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