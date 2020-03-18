ABD'de yaşayan iki Türk, Covid-19 test kiti ürettiklerini açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri'de (ABD) yaşayan iki Türk, 3 ila 10 dakikada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi yapabilen kit ürettiklerini açıkladı.
18.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:04
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan iki Türk, 3 ila 10 dakikada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi yapabilen kit ürettiklerini açıkladı.
Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, ürettikleri kitin bir damla kanla Covid-19'u test edebildiğini söyledi.
Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, ürettikleri kitin bir damla kanla Covid-19'u test edebildiğini söyledi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya
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