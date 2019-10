ABD'de yaşayan Türk girişimci Akdeniz evsizlere sahip çıkıyor

ABD'nin New York şehrinde kurduğu pizza zinciri ve evsizlere yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Türk girişimci Hakkı Akdeniz , New York'ta katledilen 4 evsizin öldürüldüğü yeri ziyaret etti ve bölgede yaşayan evsizlere pizza dağıttı.Geçtiğimiz haftalarda New York'taki Chinatown'da, bir saldırgan tarafından 4 evsizin öldürülmesi üzerine, öldürüldüğü noktalara mumlar, çiçekler ve el yazısı hatıralar bırakılıyor. Bir zamanlar kendisi de evsiz olan ve Amerika'da Champion Pizza zincirinin sahibi Türk Girişimci Hakkı Akdeniz'de 4 evsizin öldürüldüğü noktayı ziyaret ederek, bölgede yaşayan evsizlere pizza dağıttı.Dağıtılan kutuların üzerinde yazılan notta, "En içten duygularımla söylüyorum ki hepinizi korumak için orada olabilirdim. Beni pizza adamı olarak tanıyorsun. Eski bir evsiz adam olarak, hepinizin her gün yaşadığı mücadeleyi çok iyi biliyorum" şeklinde not görüldü.18 yıl önce ABD'ye göç eden ve aylarca sokaklarda yaşayan Türk girişimci Hakkı Akdeniz, pizza zinciri kurduktan sonra evsizlere haftanın belirli günlerinde pizza dağıtmasıyla dikkat çekiyor. ABD'de kamuoyunun yakından tanıdığı Türk girişimci Hakkı Akdeniz, her Pazartesi ve Çarşamba günü evsizlere pizza dağıtıyor.Evsizlere yardım ağı oluşturduÖte yandan, Hakkı Akdeniz aynı zamanda Manhattan'daki evsizler için yardım ağı oluşturduğu belirtildi. Akdeniz, evsizler arasında geçirdiği günleri asla unutmadı. Evsizlere bedava pizza dilimleri dağıttı. Batı yakası 34'üncü sokaktaki kaldırımın gerisinde haftalık bir yiyecek ve giydirme çalışması da başlattı.Evsiz erkeklerin saçlarını kesmeyi kabul eden yakındaki bir berber ve duşlarını kullanmalarına izin vermek isteyen bir spor salonu da buldu. Ayrıca, düzenli olarak Chinatown ve Aşağı Doğu Yakası'ndaki evsizlere pizza dağıtıyor ve ABD'de 'pizza adam' olarak tanınıyor. - İSTANBUL