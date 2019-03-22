ABD'de Yaşayan Türk İş Adamı Çanakkale'ye Başkan Adayı Oldu

Kaynak: AA

BURAK AKAY - ABD'de ticaretle uğraşan İlyas Terzi, ilk kez 7 yıl önce geldiği ve çok beğendiği Çanakkale'ye özlemini dindirmek için belediye başkanlığına adaylığını koydu.Rize'nin Pazar ilçesinde, gençliğinde bir süre babasının yanında çalışan İlyas Terzi, 40 yıl önce ABD'ye gitti. ABD'de eşiyle mermer işleme tesisi kurarak ticarete başlayan Terzi, Çanakkale'ye ilk kez 2012'de geldi ve kenti çok beğendi.31 Mart seçimlerinde Çanakkale'den bağımsız aday olan Terzi, seçim çalışmalarını sürdürüyor.İlyas Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar ABD'de yaşadığını, yıllar sonra memlekete bir katkısı olmasını istediği için seçim yarışına girdiğini söyledi."Bugüne kadar 35'ten fazla ülke gezdim, birçok şehre gittim. Bilgi ve tecrübelerimi, çok sevdiğim Çanakkale'ye katkı sağlaması için burada kullanmak istiyorum." diyen Terzi, "Şehirleşme bakımından, insanlara iş olanakları bakımından, güçlü ekonomi bakımından burada yaşamak istediğimden adaylığımı koyup burada belediyeyi yönetmeye talip oldum." ifadelerini kullandı."İlk dikkatimi çeken şey kötü şehirleşme"Çanakkale'de ilk dikkatini çeken unsurun "kötü şehirleşme" olduğunu dile getiren Terzi, şöyle devam etti:"Binalar yan yana, dip dibe. Şehir planı yapılırken dar yollar konumlanmış. Yürüme yolları hiç yok. Mesela yayalar nereden yürüyecek? Otopark zaten yok. İnsanlar araçlarını nereye koyacak? Binalarda otopark yok. İnsanlar yol bulamayınca ya da otopark bulamayınca buldukları yolu hem yürümek için hem arabayla gitmek için hem de otopark için kullanıyor."İlyas Terzi, yaklaşık üç aydır aktif olarak devam ettirdiği seçim çalışmalarının başarılı geçtiğini belirtti.Bu konuda olumlu geri dönüşler aldığına değinen Terzi, "Çanakkale'de yaşayan insanlara projelerimi anlatıyorum. Nasıl bir Çanakkale olması gerektiğini anlatıyorum. Halkın tepkisi inanılmaz yüksek. Çok olumlu bir geri dönüş var." değerlendirmesinde bulundu.Seçilmesi halinde, özgürlüğü ve kadın haklarını savunan, insanlara iş olanakları sağlayan bir belediye başkanı olacağını vurgulayan Terzi, şunları kaydetti:"Çanakkale'ye yeni bir şehir planı oluşturacak bir başkan olacağım. Katılımcı anlayışla yaşadığımız kent için hep birlikte karar veren bir belediye başkanı olacağım çünkü ben 35'ten fazla ülkeyi gezdim ve bazı şeyleri gördüm. Çanakkale bu ülkelerin hepsinden güzel ve daha fazla yaşanabilir bir şehir. Belediye başkanlığına aday olup bu kenti daha da güzel bir hale getirmenin derdindeyim. Tek amacım bu. Tüm çabam Çanakkale için olacak."