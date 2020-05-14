ABD'de yemek servisi için robotlar devrede

ABD'de yemek servisi için robotlar devredeABD, (DHA) ? Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de salgın nedeniyle bir çok kişi yemek dağıtan insansız araçlara yönelirken, ülkede robotlu yemek servisi başladıKoronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de yaşam tarzı...

14.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:06
ABD'de yemek servisi için robotlar devrede
ABD, (DHA) ? Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de salgın nedeniyle bir çok kişi yemek dağıtan insansız araçlara yönelirken, ülkede robotlu yemek servisi başladı
Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de yaşam tarzı hızlı değişime uğruyor. Salgını vakalarının artmaya devam ettiği ABD'de yemek dağıtan robotlar devreye girdi. Teknoloji girişim şirketleri tarafından Houston Üniversitesi ve George Mason Üniversitesi'nde yıl başından bu yana pilot olarak yemek dağıtan robotlar koronavirüsten dolayı ülke geneline yayıldı. Başkent Washington, Los Angeles, Chicago, Dallas ve Detroit başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerindeki insansız araçlar sokaklarda yiyecek ve içecek dağıtmaya başladı.
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİ ROBOTLAR YAPACAK
Robotların sahibi Starship ve Kiwibot firmalarının yöneticileri yaptıkları açıklamalarda daha önce görülmemiş bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını ve talebi karşılamak için yeni robotların önümüzdeki günlerde sayılarının artacağını belirttiler. Ayrıca farklı alanlarda hizmet vermek için uğraştıklarını da söylediler.
Firma yetkilileri önümüzdeki günlerde market alışverişinin teslim edilebilmesi için daha geniş robotlar üzerinde çalışıyor. Her robot 20 kiloya kadar, yaklaşık üç alışveriş çantası kadar ürün taşıyabilecek.
GÖNDERİ TESLİMAT ÜCRETİ 3 DOLARDAN BAŞLIYOR
Daha düşük maliyetler ve bahşiş vermeye gerek kalmayan robotların gönderi teslimat ücretleri 3 dolardan başlıyor. Robotların içerisine restorandan yemekler koyuluyor ve sistemden yemeği talep eden müşterinin adresine teslimat gerçekleştiriliyor. GPS'den yolunu bulan robotların içerisinde sıcak ve soğuk tutması için özel izolasyon bulunuyor. ABD’de yemek servisi için robotlar devrede

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’en başarılı belediye başkanları’ araştırmasında ilk 10’a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar’a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç’la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Haber
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Haberler››Güncel››ABD'de yemek servisi için robotlar devrede - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kan bağışı - Haber 14:44: Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki Kovid-19 vakalarının nişan töreni kaynaklı olduğu belirlendi - Haber 14:44: Muğla'da ata tohumları toprakla buluştu - Haber 14:43: Demirkale: "Zorlukları beraber paylaşacağız" - Haber 14:43: PTT önünde sosyal mesafe kuyruğu - Haber 14:33: Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:01: 11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti - Haber 12:43: Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular - Haber 12:15: Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım - Haber