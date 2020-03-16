ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 71'e yükseldi
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı 4 bin 138'e, ölü sayısı ise 71'e yükseldi.
16.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:20
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı 4 bin 138'e, ölü sayısı ise 71'e yükseldi.
Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, pazartesi günü itibarıyla 71'e, vaka sayısı ise 4 bin 138'e yükseldi.
Söz konusu ölümlerin 42'si virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 6 ölümle Kaliforniya ve yine 6 ölümle New York takip ediyor.
New York, "ABD'de en fazla vaka olan eyalet"
Teyid edilen vaka sayısı bakımından New York eyaleti, ABD'de salgının çıkış yeri olan Washington eyaletini geçmiş bulunuyor.
New York eyaleti, 954 virüse yakalanmış hasta sayısıyla ülkeden en fazla vakanın bulunduğu eyalet olarak öne çıkarken, onu 769 ile Washington, 473 ile de Kaliforniya izliyor.
Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, pazartesi günü itibarıyla 71'e, vaka sayısı ise 4 bin 138'e yükseldi.
Söz konusu ölümlerin 42'si virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 6 ölümle Kaliforniya ve yine 6 ölümle New York takip ediyor.
New York, "ABD'de en fazla vaka olan eyalet"
Teyid edilen vaka sayısı bakımından New York eyaleti, ABD'de salgının çıkış yeri olan Washington eyaletini geçmiş bulunuyor.
New York eyaleti, 954 virüse yakalanmış hasta sayısıyla ülkeden en fazla vakanın bulunduğu eyalet olarak öne çıkarken, onu 769 ile Washington, 473 ile de Kaliforniya izliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı