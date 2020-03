ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 71'e yükseldi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı 4 bin 138'e, ölü sayısı ise 71'e yükseldi.Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, pazartesi günü itibarıyla 71'e, vaka sayısı ise 4 bin 138'e yükseldi.Söz konusu ölümlerin 42'si virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 6 ölümle Kaliforniya ve yine 6 ölümle New York takip ediyor.New York, "ABD'de en fazla vaka olan eyalet"Teyid edilen vaka sayısı bakımından New York eyaleti, ABD'de salgının çıkış yeri olan Washington eyaletini geçmiş bulunuyor.New York eyaleti, 954 virüse yakalanmış hasta sayısıyla ülkeden en fazla vakanın bulunduğu eyalet olarak öne çıkarken, onu 769 ile Washington, 473 ile de Kaliforniya izliyor.

Kaynak: AA