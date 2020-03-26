ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise...
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı.
26.03.2020 05:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 05:30
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel