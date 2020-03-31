ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin...
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.
31.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:07
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel