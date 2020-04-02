ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5...
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi.
02.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:04
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel