Haberler » Dünya » ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı! - Haberler

ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

ABD'de bir TIR sis nedeniyle yoldan çıktı. Daha önce olan bir kaza nedeniyle olay yerinde bulunan görevliler TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

28.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:34

ABD'nin Texas eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir TIR'ın önündeki otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

CİPE ÇARPARAK YOLDAN ÇIKTI

Kaza ABD'nin eyaletinin Lubbock kentinde meydana geldi. Otoyolda seyreden bir TIR, sis nedeniyle görüş mesafesinin kısalması sonucu önündeki cipe çarparak yoldan çıktı.

TIR'IN ALTINA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Daha önce meydana gelen bir kaza sebebiyle olay yerinde bulunanlar ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

TIR'ın otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansıdı

ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya


Dünya

Son Dakika Haberleri

20:33   Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
20:20   Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı - Haberler
20:18   Altun: Müttefiklerimiz, terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmalı - Haberler
20:18   İletişim Başkanlığından Avrupa'ya terör tepkisi - Haberler
20:17   Gördüğü Her Fotoğrafa Canavarlar Çizen Sanatçıdan Birbirinden Eğlenceli 25 Çalışma - Haberler
19:37   Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar - Haberler
19:36   G.Saray-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım - Haberler
19:27   ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı! - Haberler
19:13   Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı - Haberler
15:50   Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Haberler
28.12.2019 20:44:54