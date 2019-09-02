Haberler» Dünya» Haber

Abd'de yolcu gemisinde yangın: 34 ölü

02.09.2019 17:53 Abd'de yolcu gemisinde yangın: 34 ölü


Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
00:23   Nasrallah: Artık kırmızı çizgimiz yok, İsrail'İn insansız hava araçlarını düşüreceğiz
23:53   Nasrallah: israil'in saldırılarına karşılık veririz
23:21   Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti, fenomen oldu
23:19   Immanuel Wallerstein: 'Dünya Sistemleri Teorisi'ni geliştiren ünlü sosyolog kimdir?
23:08   Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'a Keşmir mesajı: Nükleer silah kullanan ilk ülke olmayacağız
22:53   Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti, fenomen oldu
22:38   Efes, "Zilli Sally" ve "Delikanlı Henry" biralarının üretimini gelen tepkiler üzerine durdurdu