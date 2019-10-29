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ABD'de yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kırmızı ışıkta bekleyen bir yolcu otobüsü, yolda oluşan çukura düştü.Şoför ve bir yolcunun güvenli şekilde otobüsten çıkarıldığı belirtildi.

29.10.2019 14:10

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü. Şoför ve bir yolcu güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldı.

KIRMIZI IŞIKTA DURDUĞU SIRADA YOL ÇÖKTÜ

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde bir yolcu otobüsü çukura düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüsün kırmızı ışıkta durduğu sırada yolda çökme meydana geldiği ve otobüsün arka kısmının çukura düştüğü belirtildi. Olay anında otobüste yalnızca şoför ile bir yolcunun bulunduğu, her ikisinin de güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldığı bildirildi. Şoförün kazada yaralanmadığı, yolcunun ise hafif yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

SÜRÜCÜ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇIKARTILDI

Otobüsün arkasındaki aracın hasar görmediği, sürücünün araçtan güvenli bir şekilde çıkarıldığı ifade edildi. Kazanın ardından otobüs yoldan çekiciyle kaldırıldı.

ABD'de yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü!

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: İHA


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