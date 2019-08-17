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ABD'de yolcular 8 saat uçakta bekletildi

17.08.2019 20:10 ABD'de yolcular 8 saat uçakta bekletildi


Dünya

Kaynak: DHA

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